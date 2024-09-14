Новости Одессы и Одесской области

В Одессе добровольно деколонизировался еще один торговый центр – фотофакт

В Одессе добровольно деколонизировался еще один торговый центр – фотофакт

Торговый центр «Таврия-В Суворовский» больше не Суворовский. Владельцы добровольно убрали имя имперского фельдмаршала с фасада, не дожидаясь, пока этого потребуют активисты.

Занятный фотофакт опубликовал паблик «Одесса как она есть».

«Вслед за «Котовским» в Одессе избавляются и от «Суворовского», – говорится в комментарии к фото.

Напомним, ранее с торгового-развлекательного центра City Center в Пересыпском районе Одессы сняли часть вывески «Котовский», поскольку, по мнению активистов, она, во-первых, на русском языке, а во-вторых, прославляет коммунистического деятеля времен СССР.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что в пятницу, 13 сентября, в одесском парке Марка Твена демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому.

Читайте также: Саботаж или халатность: почему одесские власти не спешат демонтировать советские символы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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