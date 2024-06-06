Одесская киностудия может прекратить свое существование: что выявили аудиторы

Об этом говорится в заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

В ходе аудита финансовой деятельности кинофабрики, установлено, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходов, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн грн.

Также студия может лишиться земельного участка, на котором расположена. В частности, до сих пор не проведена государственная регистрация прав на земельные участки ЧАО «Одесская киностудия» общей площадью 6,62 га.

Кроме того, не проведение переоценки стоимости имущества, принадлежащего киностудии, что привело к занижению стоимости ее активов почти на 200 млн гривен.

Значительные проблемы киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию. Например, во время аудита установлено, что Государственное агентство Украины по вопросам кино передало частной структуре ООО «Фирма Будущее» исключительные имущественные авторские права на использование Фильмофонда, созданного на киностудии в период с 1955 по 1991 годы. Всего насчитывается 269 художественных картин, среди которых общеизвестные фильмы: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта» и др. Вследствие чего «Одесская киностудия» не получила дополнительных поступлений на сумму почти 13 млн грн.

Отдельной проблемой остается получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов. Такая ситуация может нанести убытки на сумму более 40 млн гривен.

Отметим, управленческие проблемы на Одесской киностудии начались давно, еще в 2016 году члены гильдии, работающие на киностудии заявили о ее рейдерском захвате и подали обращение в суд. Среди авторов незаконной приватизации тогда называли бывшего министра культуры Александра Ткаченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.