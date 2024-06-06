Одеська кіностудія може припинити своє існування: що виявили аудитори

Про це йдеться у висновку Південного офісу Державної аудиторської служби України.

В ході аудиту фінансової діяльності кінофабрики встановлено, що за останні п’ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 млн грн.

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Також студія може втратити земельну ділянку, на якій розташована. Зокрема, досі не проведено державної реєстрації прав на земельні ділянки ПрАТ «Одеська кіностудія» загальною площею 6,62 га.

Крім того, не проведення переоцінки вартості майна, що належить кіностудії, що призвело до заниження вартості її активів майже на 200 млн. гривень.

Значні проблеми кіностудії пов’язані з прибутками від авторських прав на свою продукцію. Наприклад, під час аудиту встановлено, що Державне агентство України з питань кіно передало приватній структурі ТОВ «Фірма Будущеє» виняткові майнові авторські права на використання Фільмофонду, створеного на кіностудії у період з 1955 до 1991 року. Усього налічується 269 художніх картин, серед яких загальновідомі фільми: «Д’Артаньян та три мушкетери», «Пригоди Електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна», «Діти капітана Гранта» та ін. Внаслідок чого «Одеська кіностудія» не отримала додаткових надходжень на суму майже 13 млн. грн.

Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які значно менші за собівартість створених протягом п’яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 млн. гривень.

Зазначимо, управлінські проблеми на Одеській кіностудії почалися давно, ще 2016 року члени гільдії, які працюють на кіностудії, заявили про її рейдерське захоплення і подали звернення до суду. Серед авторів незаконної приватизації тоді називали колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Одесі можна побудувати сучасну кіностудію на існуючій базі, проте для цього необхідні інвестиції. Також він висловив сподівання, що на території кіностудії не будуватимуть житла на продаж.