Испытание силы духа: как одесский курсант стал лучшим иностранным выпускником военной академии в Британии (фото) 

Одесской Военной академии есть, кем гордиться. В этом году курсант Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. В награду от престижного британского вуза он получил ювелирную копию боевой сабли. Об учебе за границей Антон рассказал «Одесской жизни».

Испытание силы духа и закалка

— Учебный процесс существенно отличается от нашего. Срок обучения длится всего 44 недели, а у нас — четыре года. Было много моментов, связанных с испытанием самого себя. Мне это очень понравилось. Такие ситуации закаляют, воспитывают стойкость духа и делают выносливым тело. На полигонных выходах приходилось спать по 3-4 часа в сутки. Был случай, когда нашу землянку сильно залил дождь. Я проснулся от того, что одежда была мокрой. Разбудил своего товарища, и мы стали котелками выгребать воду. Потом было очень сложно идти в лесу, мешали выступающие корни деревьев. Многие подворачивали ноги и терялись. По возвращении домой после учебы почувствовал, что повзрослел.

Было, конечно, и свободное время. Я посещал спортзал — это для меня лучший отдых. Играл в баскетбол и тренировал команду академии по боксу. Иногда с кадетами ходили в кафе и бары. С британцами было очень легко общаться. Но на курсе учились еще ребята из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана. У них свои культуры и религия, и это было заметно.

Первая заграница

Поездка в академию Сандгерста оказалась для Антона Совенко первым выездом за границу. Пока парень учился, ему удалось посетить и другие города Британии:

— В Британии удачно совмещают традиции и современность. Это видно по архитектуре. Здесь хорошо сохранились старинные здания, и при этом есть много новостроев, небоскребов. Сами люди очень приветливые. Когда я прилетел в аэропорт Хитроу, мой багаж случайно взяли другие люди. Работники аэропорта помогли мне его найти, а местные жители объяснили, как добраться до Суиндона.

Еще Антон съездил на полигон в Германию, побывал во Франции и Австрии. А в Нидерландах и Латвии представлял Королевскую академию Сандгерста на международных соревнованиях по баскетболу.

О планах на будущее

В сентябре у Антона продолжатся занятия в одесской академии. А пока он отдыхает. Свой отпуск курсант проводит в родном городе Кобеляки Полтавской области. Планами на будущее делится неохотно:

— Не люблю рассказывать о своих планах, так как не всегда все может сложиться, как хочешь. Но одно могу сказать точно: хотелось бы еще посотрудничать с военными из США, Канады, Великобритании, чтобы получить больше опыта.

Английский пригодился

– Я хорошо сдал экзамены в Военной академии Одессы — показал лучший результат. После этого прошел тестирование IELTS на знание английского языка и отбор, таким образом я попал в Королевскую академию. Правда, для учебы в Британии моих знаний оказалось недостаточно, так как там использовалась специальная лексика. Но за первые три месяца привык и освоился, – рассказал Антон.