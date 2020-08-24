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Испытание силы духа: как одесский курсант стал лучшим иностранным выпускником военной академии в Британии (фото) 

Испытание силы духа: как одесский курсант стал лучшим иностранным выпускником военной академии в Британии (фото) 

Одесской Военной академии есть, кем гордиться. В этом году курсант Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. В награду от престижного британского вуза он получил ювелирную копию боевой сабли. Об учебе за границей Антон рассказал «Одесской жизни».

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Испытание силы духа и закалка

— Учебный процесс существенно отличается от нашего. Срок обучения длится всего 44 недели, а у нас — четыре года. Было много моментов, связанных с испытанием самого себя. Мне это очень понравилось. Такие ситуации закаляют, воспитывают стойкость духа и делают выносливым тело. На полигонных выходах приходилось спать по 3-4 часа в сутки. Был случай, когда нашу землянку сильно залил дождь. Я проснулся от того, что одежда была мокрой. Разбудил своего товарища, и мы стали котелками выгребать воду. Потом было очень сложно идти в лесу, мешали выступающие корни деревьев. Многие подворачивали ноги и терялись. По возвращении домой после учебы почувствовал, что повзрослел.

Было, конечно, и свободное время. Я посещал спортзал — это для меня лучший отдых. Играл в баскетбол и тренировал команду академии по боксу. Иногда с кадетами ходили в кафе и бары. С британцами было очень легко общаться. Но на курсе учились еще ребята из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана. У них свои культуры и религия, и это было заметно.

Первая заграница

Поездка в академию Сандгерста оказалась для Антона Совенко первым выездом за границу. Пока парень учился, ему удалось посетить и другие города Британии:

— В Британии удачно совмещают традиции и современность. Это видно по архитектуре. Здесь хорошо сохранились старинные здания, и при этом есть много новостроев, небоскребов. Сами люди очень приветливые. Когда я прилетел в аэропорт Хитроу, мой багаж случайно взяли другие люди. Работники аэропорта помогли мне его найти, а местные жители объяснили, как добраться до Суиндона.

Еще Антон съездил на полигон в Германию, побывал во Франции и Австрии. А в Нидерландах и Латвии представлял Королевскую академию Сандгерста на международных соревнованиях по баскетболу.

О планах на будущее

В сентябре у Антона продолжатся занятия в одесской академии. А пока он отдыхает. Свой отпуск курсант проводит в родном городе Кобеляки Полтавской области. Планами на будущее делится неохотно:

— Не люблю рассказывать о своих планах, так как не всегда все может сложиться, как хочешь. Но одно могу сказать точно: хотелось бы еще посотрудничать с военными из США, Канады, Великобритании, чтобы получить больше опыта.

Picture Shows Officer Cadets from Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) on Exercise DYNAMIC VICTORY, Grafenwoer/Hohenfels Training area, Bavaria, March 2020
Exercise Dynamic Victory is the final confirmation exercise of the 44 week commissioning course; it tests the cadets suitability to become junior officers in the field army.
The Officer Cadets undergo a live firing package which gives valuable training in situational awareness and command & control, then deploy to a tactical phase where they operate in urban and rural environments, testing them on their personal administration, fieldcraft and ability to make decisions under pressure
The RMAS Officer Cadets were also joined by a number of Slovenian Cadets from the Officer Candidate School; integrated into a Company to share training and foster relations between the UK & Slovenian Armed Forces
Commandant of the Sandhurst Group, Major-General Paul Nanson CBE, said:
‘Dynamic Victory is the culmination of a year long commissioning course where essentially we develop leaders. Its on this course that we challenge those leaders of the future with the potential problems of the future and Dynamic Victory brings together everything that the cadets have learnt in the preceding year in one arduous exercise.’
NOTE TO DESKS:
MoD release authorised handout images.
All images remain crown copyright.
Photo credit to Bdr Murray Kerr RA Sandhurst Group

Английский пригодился

– Я хорошо сдал экзамены в Военной академии Одессы — показал лучший результат. После этого прошел тестирование IELTS на знание английского языка и отбор, таким образом я попал в Королевскую академию. Правда, для учебы в Британии моих знаний оказалось недостаточно, так как там использовалась специальная лексика. Но за первые три месяца привык и освоился, – рассказал Антон.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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