Таможенный эксперт в Одесской области вымогал взятку за каждый товар

Прокуратура, полиция и СБУ разоблачили схему «заработка» чиновника Гостаможслужбы на беспрепятственном ввозе товаров.

Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора Украины.

Одному из руководителей Одесского управления экспертиз и исследований Специализированной лаборатории экспертизы и исследований Гостаможслужбы сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал у представителя предприятия 600 долларов США за несоздание искусственных препятствий при проведении лабораторных исследований образцов грузов из Республики Молдова в виде «бренди-спирта».

По такой схеме подозреваемый «зарабатывал» систематически. Свои «услуги» он оценивал в 300 долларов США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель должен был заблаговременно уведомлять его о направлении образцов грузов в лабораторию.

Его задержали непосредственно при получении очередной части средств.

Досудебное расследование проводит Нацполиция, оперативное сопровождение – СБУ.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Одесской и других таможнях массовые обыски.

Также сообщалось, что Одесская таможня оказалась забита деньгами: их находили во всех щелях.

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