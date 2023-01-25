В Одесской области арестован мэр города

Городского голову задержали во время получения взятки. Содействие в получении земельного участка он “оценил” в 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в НАБУ.

По информации ведомства, 24 января детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили «на горячем», сразу после получения 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды, мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Чиновники потребовали у предпринимателя 100 тыс. дол. США за «содействие» в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст.208. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Детали в НАБУ обещают сообщить позже.

Что касается личности задерженного, то, по информации издания «Думская», речь идет о мэре города Рени Игоре Плехове.