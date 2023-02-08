Одесские железнодорожники брали взятки и заставляли воровать других

Сотрудников одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» судят за получение 200 тысяч гривен взятки и за подстрекательство к хищениям.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц одного из управлений Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Такое преступление наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Подозреваемые были ответственными за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге.

Но, вопреки своим прямым обязанностям, наоборот, организовали незаконную схему получения взяток из сотрудников производственного подразделения железной дороги.

Производственники продавали излишки топлива, а те, кто должен был им в этом помешать, наоборот, поощряли хищения, а в замен требовали взятки – 100 тысяч гривен в месяц. И подстрекали железнодорожников к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги.

Правоохранители задержали злоумышленников «на горячем» при получении очередного транша взятки.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о проверке на Одесской таможне: там помещения были просто забиты наличными деньгами от взяток.

Также мы писала, что в Одесской области за взятку задержали мэра города.

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