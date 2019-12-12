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Новости Одессы и Одесской области

Скоро прибудет Санта: Старосенная площадь в Одессе готовится к встрече Нового года (фото)

Скоро прибудет Санта: Старосенная площадь в Одессе готовится к встрече Нового года (фото)

Уютная и обновленная Старосенная площадь, которая еще сравнительно недавно походила на то, что сегодня представляет из себя Новощепной ряд, в эти дни похорошела еще больше.

Она, по сути, почти полностью готова к встрече Нового года.

Витрины магазинов блистают праздничным убранством, по-новогоднему украсился и новый арт-объект (он же — мини-кафе) в виде старого одесского трамвайчика.

Мини-кафе тоже преобразилось в духе праздника

Мини-кафе тоже преобразилось в духе праздника

Ну, а в центре площади, там, где расположен неработающий сейчас фонтан с дельфинами, установлена новогодняя елка. Спешащие по делам люди, проходя мимо, обязательно улыбаются — всем очень хочется праздника.

Старосенная площадь в последние годы славится еще и тем, что именно здесь располагается одесская резиденция Санта-Клауса. Кстати, она уже установлена, внутри идут последние приготовления к прибытию Санты. В прошлом году он поздравил и сфотографировался на память с сотнями одесских ребятишек.

Резиденция почти готова встречать гостей

Резиденция почти готова встречать гостей

Скоро в резиденцию прибудет Санта-Клаус (снимок с прошлогодней зимы)

Скоро в резиденцию прибудет Санта-Клаус (снимок с прошлогодней зимы)

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Мария Котова
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