Скоро прибудет Санта: Старосенная площадь в Одессе готовится к встрече Нового года (фото)

Уютная и обновленная Старосенная площадь, которая еще сравнительно недавно походила на то, что сегодня представляет из себя Новощепной ряд, в эти дни похорошела еще больше.

Она, по сути, почти полностью готова к встрече Нового года.

Витрины магазинов блистают праздничным убранством, по-новогоднему украсился и новый арт-объект (он же — мини-кафе) в виде старого одесского трамвайчика.

Ну, а в центре площади, там, где расположен неработающий сейчас фонтан с дельфинами, установлена новогодняя елка. Спешащие по делам люди, проходя мимо, обязательно улыбаются — всем очень хочется праздника.

Старосенная площадь в последние годы славится еще и тем, что именно здесь располагается одесская резиденция Санта-Клауса. Кстати, она уже установлена, внутри идут последние приготовления к прибытию Санты. В прошлом году он поздравил и сфотографировался на память с сотнями одесских ребятишек.

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