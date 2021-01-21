Одесская скульптура «Эрот и Психея»: надписи очистили, табличку разбили (фото)

Одесскую скульптуру «Эрот и Психея» в Пале-Рояле очистили от похабщины, нанесенной красной маркером. Но появились другие проблемы.

Как недавно рассказывала «Одесская жизнь», в одесском Пале-Рояле вандалы испоганили скульптуру «Эрот и Психея».

Сегодня «Эрот и Психея» предстают перед нами уже без красных уродств, которые нанесли им вандалы. Никаких красных пятен-надписей на исторической скульптуре уже нет. Она по-прежнему нуждается в реставрации, но теперь хоть не красуется ярко-красными «отметинами».

Впрочем, у подножия скульптуры теперь валяется картон, битое стекло и прочие «ингредиенты» недавно установленной рядом с ней таблички. То есть, если не измарать скульптуру, то хотя бы уничтожить табличку?..

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о новшестве в Одессе — «мотивационных» табличках, которые установили рядом со скульптурами. Они призывают беречь историческое достояние.

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