Одесская полиция закрыла две «фабрики» по снятию денег с карт иностранцев

Два кол-центра с сотнями сотрудников шесть дней в неделю без остановки выманивали данные о банковских картах у доверчивых иностранцев, а потом снимали с них деньги.

Новость о прекращении деятельности мошеннических организаций опубликована на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Мошенники снимали деньги с чужих карт

Два так называемых кол-центра под предлогом предоставления банковских услуг и денежных вкладов в криптовалюту и другие активы, получали от граждан иностранных стран, в частности Германии, Польши, Чехии, Италии и России, данные банковских карт и с помощью электронно-вычислительной техники снимали с них деньги.

В местах расположения мошеннических контор, при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, были проведены санкционированные Киевским районным судом города Одессы обыски. В их ходе правоохранители изъяли всю оргтехнику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают полный круг лиц, причастных к данным афер, обманутых граждан и сумму нанесенного им ущерба.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правила безопасности при обращении с банковскими картами

Полицейские напоминают: реквизиты банковских карт, в частности срок их действия, короткие CVV-коды и пароли, нельзя разглашать ни при каких обстоятельствах, их не имеют права спрашивать у граждан даже работники банковских учреждений.

Если кто-то пытается выпросить эту информацию, например, под предлогом каких-либо проблем с вашей картой, немедленно прекратите разговор и позвоните или сходите в банковское учреждение, в котором обсуживаетесь, и поинтересуйтесь в достоверности данного сообщения.

О любых мошеннических схемах в полиции просят обязательно им сообщать. И заверяют, что у них есть профессиональные специалисты по разоблачению такого рода мошенников.

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