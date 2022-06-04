Одесский «Театр на Чайной» возобновляет работу на новом месте

«Театр на Чайной» 18 июня планирует возобновить свою работу, правда, на новом месте – в переулке Некрасова, 2.

По этому адресу находится театральное пространство «Kowalsky», которое временно приютит коллег. Зрителям покажут моноспектакль Юрия Невгамонного «Осень».

Администрация сообщила и о нюансах работы и безопасности, которые необходимо соблюдать во время работы. Спектакли теперь будут начинаться в 17:00. Если зазвучит сигнал воздушной тревоги, представление необходимо будет прервать и спуститься в убежище, которое находится рядом на улице Гоголя, 7. Если тревога продлится менее 30 минут – спектакль продолжится, а если более – то тогда он будет перенесен на другой день. Таковы реалии нашей жизни.

Многие артисты и технический персонал театра сейчас находятся на фронте, поэтому репертуар также претерпевает изменения.

С 24 февраля театр был закрыт, как и все другие театры города.

Напомним, что 6 апреля театру исполнилось 12 лет.

Фото с Facebook-страницы театра