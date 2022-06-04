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Одесский «Театр на Чайной» возобновляет работу на новом месте

Одесский «Театр на Чайной» возобновляет работу на новом месте

«Театр на Чайной» 18 июня планирует возобновить свою работу, правда, на новом месте – в переулке Некрасова, 2.

По этому адресу находится театральное пространство «Kowalsky», которое временно приютит коллег. Зрителям покажут моноспектакль Юрия Невгамонного «Осень».

Администрация сообщила и о нюансах работы и безопасности, которые необходимо соблюдать во время работы. Спектакли теперь будут начинаться в 17:00. Если зазвучит сигнал воздушной тревоги, представление необходимо будет прервать и спуститься в убежище, которое находится рядом на улице Гоголя, 7. Если тревога продлится менее 30 минут – спектакль продолжится, а если более – то тогда он будет перенесен на другой день. Таковы реалии нашей жизни.

Зрительный зал

Многие артисты и технический персонал театра сейчас находятся на фронте, поэтому репертуар также претерпевает изменения.

С 24 февраля театр был закрыт, как и все другие театры города.

Напомним, что 6 апреля театру исполнилось 12 лет.

Фото с Facebook-страницы театра

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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