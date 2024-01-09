Новости Одессы и Одесской области

Полиция разыскивает сына судьи, подозреваемого в новогоднем убийстве

Полиция разыскивает сына судьи, подозреваемого в новогоднем убийстве

Под Одессой в новогоднюю ночь произошло убийство. Во время празднования Нового года мужчина ударил ножом своего знакомого, от чего тот скончался. А сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, одессит в новогоднюю ночь употреблял алкогольные напитки с компанией знакомых на одной из дач в Дальницкой тергромаде Одесского района. И во время праздничного застолья поругался с одним из своих знакомых.

Выясняя отношения, правонарушитель ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученного проникающего ранения потерпевший скончался.

А подозреваемый в совершении убийства скрылся с места преступления.

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Правонарушителю заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве. За совершенное правонарушение ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

А поскольку подозреваемый скрылся, то его объявили в розыск. Следствие продолжается.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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