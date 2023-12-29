Новости Одессы и Одесской области

Измаильчанин нанес знакомому более полусотни ножевых ранений: подробности жестокого убийства

Измаильчанин нанес знакомому более полусотни ножевых ранений: подробности жестокого убийства

В Измаиле рецидивист зарезал знакомого, нанеся ему более 50 ударов кухонным ножом. После содеянного мужчина скрылся, а тело потерпевшего обнаружили соседи.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Убийство произошло в квартире по месту жительства потерпевшего.

Правоохранители установили, что владелец дома вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки и во время застолья поссорились. Гость схватил со стола кухонный нож и стал наносить ранения хозяину, а остановился только тогда, когда понял, что потерпевший погиб.

Осознав последствия своих действий, мужчина убежал, прикрыв за собой дверь.

Позже жена убитого, обеспокоенная тем, что мужчина не выходит на связь, попросила соседей пойти проверить, все ли у него хорошо, и они обнаружили его без признаков жизни и сообщили на спецлинию «102».

Читайте также: Одессит жестоко убил соседа и выбросил тело в лиман: подробности

Предварительно смерть потерпевшего наступила от множественных колото-резаных ран с повреждением внутренних органов.

Менее чем через сутки правонарушителя разыскали в дачном массиве, где он скрывался, и задержали в процессуальном порядке. В содеянном мужчина признался.

С места происшествия полицейские изъяли нож. Подозреваемого поместили под стражу.

За совершенное правонарушителю грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В полиции отметили, что мужчина совершил преступление не впервые – он уже был судим за умышленное убийство товарища.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить