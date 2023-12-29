Измаильчанин нанес знакомому более полусотни ножевых ранений: подробности жестокого убийства

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Убийство произошло в квартире по месту жительства потерпевшего.

Правоохранители установили, что владелец дома вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки и во время застолья поссорились. Гость схватил со стола кухонный нож и стал наносить ранения хозяину, а остановился только тогда, когда понял, что потерпевший погиб.

Осознав последствия своих действий, мужчина убежал, прикрыв за собой дверь.

Позже жена убитого, обеспокоенная тем, что мужчина не выходит на связь, попросила соседей пойти проверить, все ли у него хорошо, и они обнаружили его без признаков жизни и сообщили на спецлинию «102».

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Предварительно смерть потерпевшего наступила от множественных колото-резаных ран с повреждением внутренних органов.

Менее чем через сутки правонарушителя разыскали в дачном массиве, где он скрывался, и задержали в процессуальном порядке. В содеянном мужчина признался.

С места происшествия полицейские изъяли нож. Подозреваемого поместили под стражу.

За совершенное правонарушителю грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В полиции отметили, что мужчина совершил преступление не впервые – он уже был судим за умышленное убийство товарища.