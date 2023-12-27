Одессит жестоко убил соседа и выбросил тело в лиман: подробности

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, между соседями возник словесный конфликт, во время которого один из них нанес другому ножом многочисленные удары в грудь, живот и конечности. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый затащил тело погибшего в багажник своего автомобиля и вывез его за город, где выбросил в Хаджибейский лиман. Вернувшись, он убрал нож, которым наносил удары, и пошел домой.

Но на следующий день пропавшего мужчину стали искать его родственники и обратились в полицию. В тот же день правоохранители во время поисковых мероприятий нашли убитого горожанина на берегу лимана. Также установили личность, причастную к преступлению.

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Соседа убитого мужчины задержали. В ходе обысков у задержанного был найден нож, который вероятно и является орудием убийства, и отправлен на экспертизу. Первичное исследование показало причастность задержанного к совершению данного преступления.

Подозреваемый признался в совершенном преступлении и сказал, что конфликт спровоцировал потерпевший. Он обвинил подозреваемого, что тот оскорбил его сестру, первым ударил и достал нож. А к убийству привело алкогольное опьянение.

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время он находится под стражей.

Следствие продолжается.