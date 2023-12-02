Водоемы Одесской области пополнили миллионами экземпляров разной рыбы

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Так, в Одесской области зарыбили озера Ялпуг-Кугурлуй, Катлабух, Сасык, а также Хаджибейский лиман и Кучурганское водохранилище. Всего в эти водоемы выпустили более 6,4 млн экземпляров рыб, а именно:

1,8 млн экз. толстолобика, 451 тыс. экз. карпа и 152 тыс. экз. белого амура в озера Ялпуг-Кугурлуй;

1,9 млн экз. толстолоба, 150 тыс. экз. карпа и 26 тыс. экз. белого амура в озеро Катлабух;

1 млн экз. толстолоба и 271 тыс. экз. карпа в Хаджибейский лиман;

451 тыс. экз. толстолобика и 21 тыс. экз. карпа в Кучурганское водохранилище;

151 тыс. экз. толстолобика в озеро Сасык.

Вес мальков составлял 20-30 г. Их вселение осуществлялись в соответствии с Режимами специальных товарных рыбных хозяйств.

Процесс зарыбления контролировали представители рыбоохранных управлений Госрыбагентства, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы и органы местного самоуправления.

Напомним, с 1 ноября 2023 года в Одесской области запрещен промышленный, любительский и спортивный вылов рыбы в зимовальных ямах.