Коронавирус 24 апреля: в Одесской области более 800 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро субботы, 24 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 841 новый случай заражения коронавирусом – это на 183 случая больше, чем в прошедшую пятницу.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в регионе официально насчитывается 130 631 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни скончались 25 человек, выздоровели а 1 153 человека. Болеют 27 057 человек.

В целом в Украине за минувшие сутки выявили 12 711 случаев коронавируса (сутками ранее – 14 277). Общее число зараженных в стране выросло до 2 017 341 человек. За сутки от COVID-19 скончались 392 украинца, выздоровели 13 687 больных.

Напомним, на утро пятницы, 23 апреля, в Одесской области коронавирус выявили у 658 человек.

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Фото: Маяк