Герой вернулся на щите: в громаде Одесской области сегодня День траура

Об этом сообщили на facebook-странице Килийской городской территориальной громады.

В сообщении говорится, что погибший сержант Абгаш Олег Анатольевич был инспектором пограничной службы пограничной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Воин отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, не дожив месяц до своего 33-летия.

Местные власти Килийской громады выдали приказ сегодня, 15 декабря, приспустить Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Также в громаде сегодня во всех учреждениях независимо от форм собственности отменены все развлекательно-концертные мероприятия.