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Герой вернулся на щите: в громаде Одесской области сегодня День траура

Герой вернулся на щите: в громаде Одесской области сегодня День траура

Чтобы отдать честь и достоинство провести в последний путь погибшего на фронте земляка — Абгаша Олега Анатольевича — в Килийской громаде объявлен День траура.

Об этом сообщили на facebook-странице Килийской городской территориальной громады.

В сообщении говорится, что погибший сержант Абгаш Олег Анатольевич был инспектором пограничной службы пограничной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Воин отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, не дожив месяц до своего 33-летия.

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Местные власти Килийской громады выдали приказ сегодня, 15 декабря, приспустить Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Также в громаде сегодня во всех учреждениях независимо от форм собственности отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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