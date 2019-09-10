Одесская область шестой месяц без нового губернатора: когда президент назначит главу ОГА?

Главу Одесской облгосадминистрации должны назначить в ближайшее время.

Об этом сообщает интернет-издание “Таймер” со ссылкой на собственные источники. В настоящий момент рассматриваются три кандидатуры претендентов на этот пост.

Это Андрей Андрейчиков, которого уже намеревались назначить, однако его кандидатура вызвала акции протеста. Вторым претендентом на должность называют депутата от «Самопомичи» Ольгу Квасницкую. А фамилия третьего кандидата неизвестна, но по неподтверждённой информации, он ранее был сотрудником правоохранительных органов.

Окончательное решение еще не принято, однако в скором времени президенту Владимиру Зеленскому придется назначить главу области, поскольку интрига вокруг назначения и так затянулась.

Напомним, 6 апреля бывший глава ОГА Максим Степанов был отстранен от должности. Сначала и.о. был Сергей Паращенко, а с 14 июня эти обязанности временно исполняет Светлана Шаталова.

В июле президент Владимир Зеленский планировал назначить на эту должность Андрея Адрейчикова, которого он знает и поддерживает, и кандидатуру которого согласовал Кабмин. Но Одесская область, по его словам, «слишком сложный регион», потому президент пообещал, что на должность главы ОГА будет проведен конкурс.

Фото: офис президента