Губернатора не назначил, а главу ГФС решил уволить: как проходит визит президента в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский находится сегодня с рабочим визитом в нашем городе.

Программа мероприятий главы государства началась сегодня с совещания по вопросам развития морских портов.

Пресс-служба президента, рассказывая о результатах совещания, сообщает лишь о требовании отставки и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова. Владимир Зеленский возмутился, что после его поручения уволить руководителей четырех таможен западных областей в отставку ушли только два, а ещё двое ушли в отпуск. Потому он потребовал заявления об увольнении от самого Власова и «реального, а не через фейсбук».

Добавим, что и ожидания одесских журналистов о том, что президент представит сегодня нового председателя ОГА, как было обещано неделю назад, не сбылись.

Владимир Зеленский заявил, что хорошо знает и поддерживает Андрея Андрейчикова, кандидатуру которого согласовал Кабмин, но Одесская область «слишком сложный регион». Потому президент пообещал, что на должность главы ОГА будет проведен конкурс. Впрочем, в одесских СМИ уже появились шутки, о том, что этот конкурс «пройдёт в фейсбуке».

Как мы уже сообщали, президент прибыл в Одессу накануне вечером и его ожидали на открытии юбилейного ОМКФ, но там Зеленский не появился. А по данным “Думской“, глава государства планировал сегодня утром совершить пробежку по трассе Здоровья, но от этого намерения тоже отказался. Однако другие СМИ назвали этот забег “фейковым”.

Фото пресс-службы президента