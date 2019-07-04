Будущий одесский губернатор: что о нем известно?

Новым главой Одесской ОГА может стать бизнесмен Андрей Андрейчиков. Его кандидатура, предложенная президентом Владимиром Зеленским, 26 июня была согласована на закрытом заседании Кабмина. Несмотря на прошедшие в связи с этим акции протеста в Одессе, сам Андрейчиков назначением доволен и уже заявил, что приступил к формированию будущей команды. А мы тем временем можем рассмотреть его кандидатуру в своем, открытом порядке.

Бизнесмен по металлолому

Будущий глава ОГА мало известен самим одесситам. У него обширный, но не самый рекламируемый бизнес по сбору и торговле металлолом. Андрей Андрейчиков — директор ломозаготовительной компании «Балкер» и президент ассоциации «УАВторметресурс».

Родился в Риге, детство провел в Рыбнице (приднестровский регион Молдовы). По данным, обнародованным вице-премьером Павлом Розенко, будущий губернатор начинал в 1994 году слесарем по ремонту автомобилей на Молдавском металлургическом заводе. После получил высшее образование (экономико-правовое) в ОНУ им. Мечникова.

Бизнесом занялся довольно рано. Еще не закончив ВУЗ, начал работать директором ООО «Ферком» в Одесской области, затем — директором ООО «Вторресурс». С мая 2003 года является директором ООО «Балкер».

В порочащих связях замечен?

Имя Андрейчикова уже связали с известным в Одессе предпринимателем, бывшим нардепом Алексеем Козаченко и депутатом от БПП Геннадием Чекитой. Есть версия, что именно Козаченко лоббировал кандидатуру своего бизнес-партнера Андрейчикова в обмен на поддержку избирательной кампании Зеленского (Алексей Козаченко официально перевел в фонд «Слуги народа» три миллиона гривен).

Через закрытый охотничий клуб «Мисливець-2007» будущий губернатор связан и с другими нашумевшими именами. Руководитель данного клуба — Сергей Кушнир, и он же — глава партии «Родина» Игоря Маркова.

А вот супруга будущего главы ОГА — писательница Елена Андрейчикова, известная одесситам гораздо больше своего мужа. Елена — автор нескольких сборников рассказов и вышедшего в этом году романа «Тени в профиль», ряд презентаций которого прошел в Одессе.

Состоится ли назначение?

Новости о возможном назначении Андрейчикова уже вызвали ряд протестов. Так, несколько митингов прошли под зданием Одесской ОГА. Протестующие возмущаются новым назначением и его «мутным» бизнесом и требуют начать, наконец, согласовывать кандидатуры губернаторов с одесситами.

С одной стороны, митинги были крайне малочисленны (до нескольких десятков участников). С другой, в акциях протеста приняли участие известные в Одессе люди: депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, лидер Одесской организации партии «Сила Людей» Олег Михайлик, глава городской ячейки партии «ДемАльянс» Юрий Дьяченко и журналист-блогер Зоя Казанжи.

Со своей стороны, глава Офиса президента Андрей Богдан в одном из интервью заявил, что Андрейчиков действительно занимался металлолом, но законодательства Украины не нарушал. И напомнил, что губернатор — это не местный выборный глава, а «предохранитель, коммуникатор между бизнесом и обществом, регионом и центральной властью».

Андрей Богдан также упомянул, что Андрейчиков — бывший коллега президента «по какому-то бизнесу». Из чего следует, что локальные одесские протесты вряд ли изменят ситуацию с назначением «своего» человека.

Фото: Наталия Седлетская