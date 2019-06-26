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Новости Одессы и Одесской области

Кабмин едва успел согласовать кандидатуру нового губернатора, как против назначения в Одессе собрали митинг

Кабмин едва успел согласовать кандидатуру нового губернатора, как против назначения в Одессе собрали митинг

Кабинет министров Украины на закрытой части сегодняшнего заседания согласовал назначение на председателей восьми ОГА, в том числе Одесской облгосадминистрации. Все эти кандидатуры были поданы президентом Владимиром Зеленским.

О положительном решении по кандидатам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

По данным Геруса, руководителем Одесской ОГА президент предложил назначить Андрея Андрейчикова.

Известно, что Андрейчиков связан с бизнесом по металлопрокату, но в политической жизни города особо не “засветился” — многим одесситам его имя мало что говорит.

Тем не менее, как только появилась информация о согласовании кандидатуры, в Одессе уже прошел митинг протеста. Возле ОГА собрались люди с плакатами «Нет “мальчику” Маркова» и «Прекратите дерибанить город». Активисты заявили о связях нового кандидата со скандальным экс-нардепом от «Родины» Игорем Марковым и «парковочной мафией», потому выступили против назначения. При этом в числе участников акции была депутат горсовета.

Фото: 048

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