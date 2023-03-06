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Одесская область: полицейский застрелил коллегу – какой приговор вынес суд?

Одесская область: полицейский застрелил коллегу – какой приговор вынес суд?

Савранский районный суд Подольского района Одесской области вынес приговор полицейскому, который застрелил свою коллегу. Его признали виновным в убийстве по неосторожности, сообщается в реестре судебных решений.

Напомним, трагический инцидент в пгт Саврань случился 6 августа 2022 года в местном райотделе полиции – там в одном из кабинетов погибла от пули 26-летняя девушка-полицейская. Сообщалось, что ее мог застрелить по неосторожности ее же коллега.

По данным следствия, заметив лежащее на столе табельное оружие, а именно пистолет Макарова, решил положить его в сейф и по неосторожности нажал на спусковой крючок. В этот момент оружие было снаряжено восемью патронами, один из которых находился в патроннике, а дуло пистолета было направлено в сторону коллеги полицейского. От пули, попавшей в правую часть головы, девушка погибла на месте.

Суд признал полицейского виновным, поскольку, не имея преступного умысла убить коллегу, он все же должен был предвидеть последствия неосторожного обращения с огнестрельным оружием, и приговорил его к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Кроме того, осужденный должен выплатить родным погибшей компенсации за моральный и материальный ущерб ущерб (расходы на погребение и прочее) в сумме миллиона и почти 200 тыс. гривен соответственно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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