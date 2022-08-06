В Одесской области застрелили девушку-полицейскую – что известно?

Нелепая трагедия случилась сегодня в пгт Саврань Подольского района Одесской области – в местном райотделе погибла от пули молодая сотрудница полиции. Предварительно, ее мог по неосторожности застрелить сослуживец.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на источник в прокуратуре.

По данным источника, происшествие случилось в одном из кабинетов местного отделения полиции, где в тот момент находились четыре человека.

Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с табельным оружием коллеги погибшей.

Как сообщают Телеграм-каналы, погибшей было 26 лет.

Отметим, что в областном управлении Нацполиции инцидент пока не комментируют.

Подробности уточняются.