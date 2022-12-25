В Одесской области парень пригласил девушку в гости и застрелил

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В девушку из охотничьего ружья отчима выстрелил 26-летний односельчанин. Молодого человека задержали.

Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека. Он сам позвонил в полицию и сообщил о том, что по неосторожности застрелил знакомую.

Прибыв на место, полицейские предварительно установили, что парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков начал показывать охотничье ружье. Оружие выстрелило. В результате гостья получила огнестрельное ранение в голову, от которого умерла на месте.

Фигурант был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу. Правоохранители установили, что ружье зарегистрировано на отчима задержанного, который сейчас находится за границей.

Следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают владельцев оружия неукоснительно соблюдать правила его хранения. Да, оружие должно храниться в металлических ящиках или сейфах в разряженном состоянии. Владельцы должны сделать невозможным доступ к оружию и боеприпасам посторонних лиц.

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