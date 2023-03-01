В Одесской области селянин застрелил соседского пса и похитил тело

Житель села Степановка обвинил соседку в том, что ее собака таскает его кур. После чего застрелил животное из ружья, а тело забрал с собой, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Раздельнянские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой.

Инцидент произошел в эти выходные в селе Степановка. Правоохранителям о нем сообщил очевидец.

Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку.

Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.

Сведения о случившемся полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

В рамках начатого уголовного производства тело животного и ружье правоохранители направили на экспертные исследования. В ходе следствия будет дана оценка всем действиям мужчины.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Белгород-Днестровском мужчина застрелил бродячего пса из пневматической винтовки. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Также мы сообщали, что под Одессой расстреляли собак, охранявших частный дом.

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