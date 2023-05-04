Одесская область: в дорожной аварии пострадали двое взрослых и полугодовалый малыш

Сегодня утром, в четверг, 4 мая 2023 года, в Белгород-Днестровском районе Одесской области случилось ДТП с участием двух легковых авто. В аварии пострадали несколько человек, в том числе маленький ребенок.

Как сообщают в пресс-службе областного управления полиции, авария произошла на улице Кишиневской в селе Выпасное.

Предварительно установлено, что 65-летний житель Белгорода-Днестровского при повороте налево потерял управление своим ВАЗ 2102 и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2112 под управлением 30-летнего жителя села Удобное Одесского района.

В результате пострадали шестимесячный сын водителя «ВАЗ 2112» и двое пассажиров – знакомых водителя «ВАЗ 2102» – 54-летняя женщина и 69-летний мужчина. Их всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Проверка водителей показала, что оба они были трезвыми.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области