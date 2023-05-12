На одесских дорогах стало опаснее: где больше всего произошло ДТП?

За первые 4 месяца 2023 года была зафиксирована опасная статистика — на некоторых участках автодорог значительно увеличилось количество ДТП. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.
В течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.
Ситуация на дорогах Одесской области немного спокойнее, чем в других регионах страны, где продолжаются активные боевые действия. Однако с увеличением потока автотранспорта количество ДТП также существенно выросло.
Самые распространенные ДТП в Одесской области по данным полиции в 2023 году:
- столкновение транспортных средств во время движения (2270);
- наезды на стоящие транспортные средства (400);
- наезды на другое препятствие (364);
- наезды на пешеходов (201);
- наезды на велосипедистов (18).
Также стали известны самые опасные участки дороги в Одесской области. Наибольшее внимание полицейские сосредоточивают на автодорогах международного и национального значения:
- Киев — Одесса,
- Одесса — Рени,
- Одесса — Мелитополь — Новоазовск,
- Одесса — Кучурган,
- Одесса — Южный,
- Одесса — Чорноморск.
Именно на этих участках выросло количество ДТП с погибшими и травмированными.
Чтобы избежать травматизма и смертности на дорогах, полицейские отмечают необходимость неукоснительного соблюдения ПДД всех участников дорожного движения.
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Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области