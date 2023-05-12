На одесских дорогах стало опаснее: где больше всего произошло ДТП?

За первые 4 месяца 2023 года была зафиксирована опасная статистика — на некоторых участках автодорог значительно увеличилось количество ДТП. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

Ситуация на дорогах Одесской области немного спокойнее, чем в других регионах страны, где продолжаются активные боевые действия. Однако с увеличением потока автотранспорта количество ДТП также существенно выросло.

Самые распространенные ДТП в Одесской области по данным полиции в 2023 году:

столкновение транспортных средств во время движения (2270);

наезды на стоящие транспортные средства (400);

наезды на другое препятствие (364);

наезды на пешеходов (201);

наезды на велосипедистов (18).

Также стали известны самые опасные участки дороги в Одесской области. Наибольшее внимание полицейские сосредоточивают на автодорогах международного и национального значения:

Киев — Одесса,

Одесса — Рени,

Одесса — Мелитополь — Новоазовск,

Одесса — Кучурган,

Одесса — Южный,

Одесса — Чорноморск.

Именно на этих участках выросло количество ДТП с погибшими и травмированными.

Чтобы избежать травматизма и смертности на дорогах, полицейские отмечают необходимость неукоснительного соблюдения ПДД всех участников дорожного движения.

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Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области