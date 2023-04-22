Смертельное ДТП в Измаильском районе: за рулем был пьяный подросток

В результате аварии, которая произошла 22 апреля утром на дороге сообщением Виноградовка-Болград недалеко от села Кирнички, погиб один подросток, еще один – был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.
По предварительной информации, 16-летний местный молодой человек сел за руль легкового автомобиля отца ВАЗ-21099 и уехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в Болград, водитель не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем «DAF», за рулем которого находился 53-летний житель Одесского района.
В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой, 16-летний пассажир получил ушибы предплечья и таза. Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали.
Виновника аварии проверили на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы. В частности, по данным полиции, пьяному молодому человеку инкриминируют ч. 3 ст. 286-1, что предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
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Фото: Главное управление Нацполиции в Одесской области