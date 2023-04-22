Новости Одессы и Одесской области

Смертельное ДТП в Измаильском районе: за рулем был пьяный подросток

Смертельное ДТП в Измаильском районе: за рулем был пьяный подросток

В результате аварии, которая произошла 22 апреля утром на дороге сообщением Виноградовка-Болград недалеко от села Кирнички, погиб один подросток, еще один – был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

По предварительной информации, 16-летний местный молодой человек сел за руль легкового автомобиля отца ВАЗ-21099 и уехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в Болград, водитель не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем «DAF», за рулем которого находился 53-летний житель Одесского района.

В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой, 16-летний пассажир получил ушибы предплечья и таза. Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали.

Виновника аварии проверили на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы. В частности, по данным полиции, пьяному молодому человеку инкриминируют ч. 3 ст. 286-1, что предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Читайте также:

Фото: Главное управление Нацполиции в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить