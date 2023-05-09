Новости Одессы и Одесской области

В аварии на трассе Одесса-Николаев погибла депутат

В аварии на трассе Одесса-Николаев погибла депутат

В результате ДТП, которое произошло 7 мая на трассе М-14 «Одесса-Новоазовск» в Одесской области, погибла депутат Вознесенского городского совета (Николаевская область) Татьяна Бобриниченко.

Городские власти Вознесенска подтвердили гибель депутата.

«Татьяна Бобриниченко начала свой трудовой путь в органах местного самоуправления в 2008 году специалистом по кадровым вопросам управления образования, а с 2017 года по 2021 год возглавляла общий отдел исполнительного комитета Вознесенского городского совета, с 2020 года была депутатом Вознесенского городского совета», — сказано в сообщении.

Татьяна Бобриниченко

Татьяна Бобриниченко

Авария произошла 7 мая около 10:30. 42-летняя депутат ехала на автомобиле Hyundai через мост между селами Кошары и Коблево, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. 

Там она ее автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 46-летнего жителя Полтавской области. Водитель легковушки получила травмы, ее госпитализировали в больницу, но там она скончалась. Водитель грузовика не пострадал.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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