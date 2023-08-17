Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области произошло жуткое ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В Одесской области произошло жуткое ДТП: есть погибшие и пострадавшие

16 августа, около десяти часов вечера вблизи села Борисовка Татарбунарской ОТГ Белгород-Днестровского района 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь вдоль озера Сасык, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, в результате чего легковушка упала с обрыва водоем.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. В результате аварии 31-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении автомобиля, погиб. Водитель и еще один его пассажир 26 лет были госпитализированы в местную больницу. У водителя отобрали биологические образцы для проверки наличия алкоголя в организме.

дтп авария белгород-днестровский район Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение.

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Напомним, что в Белгород-Днестровском задержан полицейский, который дважды переехал женщину-пешехода джипом и оставил на скамейке. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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