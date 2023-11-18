Одесская область: из-за ночной атаки дронами без света остались более 2 тысяч семей

После ночной дроновой атаки в Одесской области без света остались более 2000 семей.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Кроме того, на утро субботы, 18 ноября 2023, из-за непогоды обесточенными оказались 8 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.
Энергетики – а это 22 бригады ДТЭК – 22 единицы техники и 67 специалистов – уже работают над восстановлением электроснабжения.
По информации Минэнергетики, в результате вражеского удара этой ночью в Одесской области был поврежден энергетический объект – нефтебаза. Также пострадали электросети. Без света остаются 1550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысячи потребителей.
Ранее в Минэнерго прокомментировали новость о якобы повышении тарифов на свет для населения с 1 января 2024 года.