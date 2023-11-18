Ночью 18 ноября враг атаковал Украину «шахедами» – есть попадание в Одесском районе

По сообщению Сил обороны юга Украины, Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 «шахедов»: 6 – на территории Николаевской области и по одному – на Херсонщине и Одесщине.

Всего ликвидировано 29 из 38 ударных беспилотников.

В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено административное здание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализовали.

В результате есть один пострадавший – человек получил ранение и его госпитализировали.