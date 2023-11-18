Новости Одессы и Одесской области

Ночью 18 ноября враг атаковал Украину «шахедами» – есть попадание в Одесском районе

Ночью 18 ноября враг атаковал Украину «шахедами» – есть попадание в Одесском районе

В ночь на субботу, 18 ноября 2023 года, российские агрессоры атаковали Украину беспилотными ударными дронами-камикадзе «Shahed-131/136». Есть попадание в Одесском районе.

По сообщению Сил обороны юга Украины, Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 «шахедов»: 6 – на территории Николаевской области и по одному – на Херсонщине и Одесщине.

Всего ликвидировано 29 из 38 ударных беспилотников.

В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено административное здание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализовали.

В результате есть один пострадавший – человек получил ранение и его госпитализировали.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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