Одеська область: через нічну атаку дронами без світла залишилося понад 2 тисячі сімей

Про це повідомили у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Крім того, на ранок суботи, 18 листопада 2023 року, через негоду знеструмленими виявилися 8 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

Енергетики – а це 22 бригади ДТЕК – 22 одиниці техніки та 67 фахівців – вже працюють над відновленням електропостачання.

За інформацією Міненергетики, внаслідок ворожого удару цієї ночі на Одещині було пошкоджено енергетичний об’єкт – нафтобаза. Також постраждали електромережі. Без світла залишаються 1550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилося понад 1,7 тисячі споживачів.

Раніше у Міненерго прокоментували новину про нібито підвищення тарифів на світ для населення з 1 січня 2024 року.