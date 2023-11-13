Сначала на авто, а затем лесополосой: сколько стоил неудачный выезд за границу (видео)

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области и в Госпогранслужбе.

Как установили правоохранители, 54-летний одессит действовал в сговоре с лицами, которые пока не установлены. Он искал через телеграм-каналы мужчин, желающих выехать из Украины, которые не имели такой возможности из-за военного положения.

По информации от пограничников, клиенты платили одесситу 5,5 тысячи долларов США. Из этой суммы 500 долларов тратилось на покупку дешевого автомобиля. Заинтересованный организатор схемы был в клиентах, у которых было водительское удостоверение. Ведь они должны были ехать за рулем купленного автомобиля на государственную границу. А организатор сопровождал их на другом автомобиле.

На определенном расстоянии от госграницы уклонисты должны были оставить автомобиль и перейти пешком через лесополосу.

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Организатор схемы собрал аванс за свои услуги «гида» в размере одной тысячи долларов. А еще четыре тысячи уклоняющих подготовили и сфотографировали, чтобы убедить, что деньги у них есть. Вторую часть денег они должны были передать после пересечения границы.

Правоохранители задержали организатора «туристического маршрута» с поличным, когда тот сопровождал до границы очередной купленный автомобиль с двумя жителями Днепропетровщины.

Как сообщили правоохранители, во время проведения обысков в автомобиле организатора были найдены доказательства его причастности к нарушению закона о пересечении границы.

За совершенное правонарушение организатору грозит срок от 7 до 9 лет лишения свободы и конфискация имущества. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 805 тыс. 200 грн.