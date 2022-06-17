Мэр Труханов посетил больницу с «огневыми точками» и процитировал Черчилля

Городской голова Одессы Геннадий Труханов посетил 11-ю городскую клиническую больницу, в которой, по мнению минубийств рф, сейчас огневые позиции ВСУ.

Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны,

— так словами Уинстона Черчилля одесский мэр прокомментировал очередной фейк, который распускает страна-агрессор о якобы нахождении вооружения на территории городской клинической больницы #11.

Неприятно, подло, мерзко звучит. Но, в принципе, ничего нового и ничего другого от них ожидать не стоит,

— сказал Геннадий Труханов.

Напомним, что в очередной раз военное ведомство страны-агрессора распространило фейк о, якобы, огневых позициях ВСУ и складах боеприпасов в медицинских учреждениях.

Жертвами информационной атаки стали Городская клиническая больница №11 на улице Академика Воробьева, 5, 411-й клинический военный госпиталь на Пироговской 2/2 и многопрофильная больница интенсивного лечения в поселке Доброслав Одесской области.

В минубийств и вранья российской федерации сообщили, что там, якобы, «националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов, и вооружения», а пациентов и врачей выгнали на улицу.

Ранее подобные фейки озвучивались россиянами про Одесскую киностудию, областную больницу и множество школ. Часть из этих объектов даже специально посещал мэр Одессы Геннадий Труханов, чтобы наглядно продемонстрировать ложь российской пропаганды.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что у таких лживых заявлений два основных смысла:

Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.