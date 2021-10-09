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На одесской Люстдорфской дороге отменили реверсивное движение

На одесской Люстдорфской дороге отменили реверсивное движение

В Одессе отменено реверсивное движение на участке Люстдорфской дороги. Его вводили из-за проводимых работ по прокладке новой высоковольтной линии, необходимой для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевка».

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Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, сейчас на участке Люстдорфской дороги (от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса) работы проводятся под дорожным полотном, а реверсивные светофоры и знаки дорожного движения демонтировали, так как работы, из-за которых менялось движение, на данный момент идут только на одной (крайней) полосе дороги.

В мэрии напомнили, что для подключения новой подстанции от подстанции «Чумка» вдоль Люстдорфской дороги обустраивается новая кабельная линия мощностью 110 кВ. И с момента начала работ возникла необходимость в перекрытии двух полос дороги по направлению к улице Бреуса. В этой связи была введена временная схема дорожного движения – организовано реверсивное движение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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