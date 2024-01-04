Одесская больница получила современное диагностическое оборудование

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что новое оборудование было приобретено за средства городского бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье».

Больница получила современную систему для видеобронхоскопии и видеоколоноскопа. Эти приборы обеспечивают высокое качество изображения и используются для диагностики заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Новое оборудование предоставляет дополнительные возможности для быстрой и качественной диагностики и оказания медицинской помощи пациентам больницы, —

сообщили в пресс-службе.

Ранее «Одесская жизнь» писало, что у Одесской городской детской поликлиники №6 на улице Академика Глушко есть собственная солнечная электростанция. Это позволяет медицинскому учреждению почти вдвое экономить потребляемую им электроэнергию.

Также летом 2023 года отремонтировали снаружи и внутри Поликлинический корпус городской больницы №8. Произвести ремонт удалось в рамках Чрезвычайной кредитной программы ПРООН.

В корпусе больницы сделан качественный ремонт, заменены все инженерные сети, осуществлена ​​тепломодернизация, также обновлена ​​мебель.