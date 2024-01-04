Одесская больница получила современное диагностическое оборудование

В Одессе городская клиническая больница №1 (Еврейская больница) получила современное диагностическое оборудование для эндоскопической диагностики.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В сообщении говорится, что новое оборудование было приобретено за средства городского бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье».
Больница получила современную систему для видеобронхоскопии и видеоколоноскопа. Эти приборы обеспечивают высокое качество изображения и используются для диагностики заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Новое оборудование предоставляет дополнительные возможности для быстрой и качественной диагностики и оказания медицинской помощи пациентам больницы, —
сообщили в пресс-службе.
Читайте также: Лифт для Ренийской больницы – не блажь, а острая необходимость
Ранее «Одесская жизнь» писало, что у Одесской городской детской поликлиники №6 на улице Академика Глушко есть собственная солнечная электростанция. Это позволяет медицинскому учреждению почти вдвое экономить потребляемую им электроэнергию.
Также летом 2023 года отремонтировали снаружи и внутри Поликлинический корпус городской больницы №8. Произвести ремонт удалось в рамках Чрезвычайной кредитной программы ПРООН.
В корпусе больницы сделан качественный ремонт, заменены все инженерные сети, осуществлена тепломодернизация, также обновлена мебель.