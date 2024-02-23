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Одесситы задолжали за отопление 1,5 миллиарда гривен: в суды поданы тысячи исков

Одесситы задолжали за отопление 1,5 миллиарда гривен: в суды поданы тысячи исков

В Одессе долг населения за потребленное тепло продолжает расти. На сегодняшний день в одесских судах находятся почти три тысячи судебных дел по задолженности перед предприятием «Теплоснабжение города Одессы».

Об этом стало известно во время сессии одесского городского совета 21 февраля.

Глава КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова заявила, что долг одесситов перед предприятием составляет около 1,5 миллиарда гривен. За счет того, что Кабмин разрешил принудительно взимать долги, сегодня в одесских судах находятся почти три тысячи судебных производств.

«Мы непрерывно ведем эту работу. Некоторые самостоятельно платят после получения судебного иска, по кому-то мы передаем материалы в исполнительную службу. Это все, конечно, ведет к тому, что должник должен оплатить не только долг перед нашим предприятием, но и судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от долга», — отметила Анна Позднякова.

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Глава «ТГО» также отметила, что те 500 миллионов гривен на компенсацию разницы в тарифах, которые были выделены из бюджета города предприятию осенью, направляются на два направления — текущие расходы и погашение долгов прошлых периодов.

Чтобы не отключать должников от централизованной системы отопления во время военного положения, на неплательщиков коммунальное предприятие подает иски в суд.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесситы задолжали за водоснабжение почти полмиллиарда гривен. Согласно постановлению Кабмина, «Инфоксводоканал» имеет право отключать должникам услуги водоснабжения и водоотведения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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