Одесити заборгували за опалення 1,5 мільярда гривень: до судів подано тисячі позовів

Про це стало відомо під час сесії одеської міської ради 21 лютого.

Голова КП “Теплопостачання міста Одеси” Ганна Позднякова заявила, що борг одеситів перед підприємством становить близько 1,5 мільярда гривень. За рахунок того, що Кабмін дозволив примусово стягувати борги, сьогодні в одеських судах перебувають майже три тисячі судових проваджень.

“Ми безперервно ведемо цю роботу. Деякі самостійно платять після отримання судового позову, щодо когось ми передаємо матеріали до виконавчої служби. Це все, звісно, призводить до того, що боржник має сплатити не тільки борг перед нашим підприємством, а й судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від боргу”, – зазначила Ганна Позднякова.

Очільниця “ТМО” також зазначила, що ті 500 мільйонів гривень на компенсацію різниці в тарифах, які було виділено з бюджету міста підприємству восени, спрямовують на два напрямки – поточні витрати і погашення боргів минулих періодів.

Щоб не відключати боржників від централізованої системи опалення під час воєнного стану, на неплатників комунальне підприємство подає позови до суду.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що одесити заборгували за водопостачання майже півмільярда гривень. Згідно з постановою Кабміну, “Інфоксводоканал” має право відключати боржникам послуги водопостачання та водовідведення.