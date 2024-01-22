В Одессе будут отключать водоснабжение должникам

29 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины постановлением №1405 отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг должникам, начисления и взыскания штрафов, пени. Соответствующие ограничения были введены еще в марте 2022 года, но теперь компании, предоставляющие коммунальные услуги, имеют право не только подавать в суд, но и отключать должникам услуги водоснабжения и водоотведения. Исключения составляют территории, где ведутся боевые действия и временно оккупированные территории.

С начала военного положения некоторые потребители считали, что можно вообще не платить за коммунальные услуги, поэтому уровень задолженности стал катастрофическим и большинство предприятий водоснабжения оказались на грани выживания.

Так, только одесситы за предоставленные услуги водоснабжения и водоотвода задолжали Инфоксводоканалу астрономическую сумму — почти полмиллиарда гривен. Эти деньги могли бы пойти на уплату долгов за электроэнергию, замену труб или покупку нового оборудования. Но предприятие вынуждено «латать дыры» и находить средства, чтобы рассчитываться с долгами перед поставщиками энергоресурсов, материалов и реагентов.

Специалисты «Инфоксводоканала» надеются, что не придется блокировать карты и отключать услуги десяткам тысяч должников. Ведь такие меры – не самоцель, а только законный способ взыскания долгов с неплательщиков. В любом случае, компания всегда готова идти навстречу потребителям и в случае финансовых сложностей оформить реструктуризацию долга.

Для быстрой и безопасной оплаты внедрены все современные услуги дистанционного обслуживания. На сайте предприятия можно оплатить воду в один клик без регистрации и комиссий, картой любого банка. С помощью чат-ботов в вайбере и телеграмме можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.