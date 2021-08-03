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Колесо одно, пассажира два: на Пушкинской заметили женщину на моноколесе с ребенком на руках

Колесо одно, пассажира два: на Пушкинской заметили женщину на моноколесе с ребенком на руках

Еще не улеглись споры насчет безопасности транспорта двухколесного – электросамокатов, но впору переходить к обсуждению того, насколько безопасен транспорт одноколесный. Особенно если на нем едут двое.

В городе Одессе, на улице Пушкинской, свидетели сфотографировали женщину на моноколесе, которая при этом держит на руках маленького ребенка. Хорошо хоть, малыш в шлеме.

Но это не гарантирует того, что ребенок избежит травм при падении. А с нашими дорогами и тротуарами, где много ям и колдобин, упасть с моноколеса – всего лишь вопрос времени.

на моноколесе с ребенком

Ранее в Одессе большой резонанс вызвал случай, когда прямо по проезжей части, среди машин, на электросамокате ехал мужчина с двумя детьми.

Фото 7 канала

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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