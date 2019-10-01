Одесситы пожаловались на застройку города в высшие инстанции

Всего подано три пакета документов: один относительно всех новостроек с сомнительной документацией, а два других касается конкретно застройки побережья.

Об этом сообщают волонтеры организации «Спільна Мета» на своей странице в Facebook.

По их словам, инициативная группа из Одессы обратилась к Президенту Украины, в Генеральную прокуратуру Украины, Кабинет Министров Украины и Верховную Раду Украины. Один из создателей проекта «Місто Майбутнього» Владимир Савченко в комментариях уточнил, что в инстанции подали три пакета документов.

Первый – касательно общей ситуации с застройкой города. Второй пакет документов – конкретно о стройках на побережье, начиная от 10-й и по 16-ю станцию Большого Фонтана. Там же упоминается строительство жилого комплекса «La Mer» на 14-й станции Большого Фонтана. Третий пакет подан как требование утверждения проекта землеотвода под парк «Юбилейный», определение его четких границ и разработки детального плана по благоустройству набережной с 10-й по 16-ю станции Большого Фонтана.

Напомним, что в 2017 году на территории стройплощадки ЖК «La Mer» вырубили около 160 деревьев, после реакции одесситов стройка прекратилась. Но в конце июля этого года она возобновилась, вызвав цепочку протестов.

Первым делом местные жители устроили протест возле забора стройплощадки ЖК, где пообщались с представителем застройщика.

Но так как это ничего не дало, инициативные группы из разных уголков Одессы, где идут скандальные стройки, собрались у мэрии на акции против «дерибана побережья».

После собрались там же снова, но требовали досрочных выборов. На этой же акции они решили собрать пакеты документов и отправить в высшие инстанции Украины, потому что, по их словам, в Одессе решение их проблем не найти.

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Фото: fresco.od.ua