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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы требуют запретить незаконную застройку и провести перевыборы: возле мэрии прошел митинг

Одесситы требуют запретить незаконную застройку и провести перевыборы: возле мэрии прошел митинг

Акция протеста сопровождалась лозунгом «Одессе – досрочные выборы».

Как передает корреспондент «Одесской жизни», протестующие требовали расследовать деятельность горсовета – факты растраты бюджета и разворовывания имущества города. Они также настаивают на переизбрании власти.

Еще одним требованием участников митинга был мораторий на застройку побережья и исторического центра Одессы. Жильцы тех домов, возле которых ведется стройка, намерены ехать в Киев и обращаться в парламент. Они считают, что эту проблему нужно решать не точечно по каждому объекту, а добиваться общего решения вопроса незаконного строительства.

Напомним, “Одесская жизнь” уже рассказывала о масштабной застройке одесского побережья. Мы также писали, что суд разрешил стройку на полуциркульном здании на Приморском бульваре, которое является памятником архитектуры.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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