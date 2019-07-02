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Новости Одессы и Одесской области

Стройплощадка на 14-й станции Большого Фонтана сегодня пустовала. Надолго ли?

Стройплощадка на 14-й станции Большого Фонтана сегодня пустовала. Надолго ли?

Застройка на склонах в прибрежной зоне Одессы все чаще приобретает общественный резонанс. Корреспондент «Одесской жизни» выяснял, идет ли сейчас строительство на 14 станции Большого Фонтана.

Сегодня на стройплощадке рабочих не было, строительная техника не работала. Однако тут остались материалы: кроме горы песка и щебня на земле лежали металлические листы, очевидно, для установления забора.

 

Также следует отметить, что после огласки в медиа и соцсетях на стройплощадке появились две одинаковые информационные таблички о том, что строительные работы связаны только с укреплением склона. Хотя многие СМИ писали о том, что на этом месте построят коттеджный городок.

«Строительство подпорной стены и других элементов инженерной защиты укрепления склона и стабилизации оползневых процессов для развития транспортной инфраструктуры в районе расположения земельного участка по адресу: г. Одесса, 13 станция Большого Фонтана (возле концертной площадки)», – указано на табличках.

Заказчик этих работ – Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Инвестором значится компания-застройщик «Интеграл Буд». Работы проводятся на основании решения исполкома Одесского горсовета №434 от 30 ноября 2017 года.

Примечательно, что в этот день никого из рабочих не оказалось на месте, а вчера в ходе сессии городского совета вице-мэр Петр Рябоконь напомнил компаниям-застройщикам, что во время курортного сезона на прибрежных территориях проводить какие-либо строительные работы недопустимо.

Напомним, в 2017 году на этом месте вырубили 160 деревьев, но после реакции общественности работы были приостановлены.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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