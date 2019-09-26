Как грибы после дождя: склоны Одессы стремительно застраивают высотками

Корреспондент «Одесской жизни» прошелся по побережью от Дачи Ковалевского до Ланжерона и выбрал стройки, которые сопровождались акциями протеста и разбирательствами между одесситами-активистами и застройщиком. Такой резонанс они вызывали из-за того, что строят их на самых опасных участках земли — склонах нашего города.

Апартаменты по адресу Дача Ковалевского, 91

Без особых сомнений горсовет разрешил стройку отеля на бывшей базе отдыха «Антарктика». На участке в 2,4 гектар росли деревья, около 150 деревьев спилили для возведения высотки. Пока что там проходят подготовительные работы.

ЖК «Marinist residence». Маячный переулок, 7 (бывший санаторий «Якорь»)

В конце января этого года на территории санатория спилили большинство деревьев. Как правило, спил деревьев в Одессе обозначает начало стройки ЖК или отеля. И действительно, территория «Якоря» перешла в частные руки. Сейчас там уже идет полномасштабная стройка 7-этажного ЖК «Marinist residence» из пяти секций и подземным паркингом.

Комплекс апартаментов «Aura Apart». Улица Золотой Берег, 37/37а

14-этажный односекционный комплекс апартаментов «разрастается» возле набережной Золотого берега. Мнения одесситов касательно этих апартаментов разделились на онлайн-форумах. Одна сторона говорит, что комплекс действительно будет потрясающим и будет украшать набережную, да ещё и «Aura Apart» удостоен двух наград International Property Awards в номинациях: «Лучший комплекс апартаментов» и «Лучший проект высотного здания». Другая сторона считает, что каких бы наград не удостоена высотка у моря — её там быть не должно, пусть даже это и не жилое здание. А ситуация с парковкой возле пляжа только усугубится.

ЖК «La Mer» на 14-й ст. Б. Фонтана

В июне одесситы начали замечать строительную активность на набережной на стыке 13-й и 14-й станции Б. Фонтана. В июле уже большую территорию оградили забором. На информационной табличке было указано, что тут укрепляют склон. Но после укрепления склона, возведут 9-этажный жилой комплекс из трех секций. Вскоре собрался митинг, на котором местные жители выразили опасение, что склон все-равно не выдержит многоэтажку. А затем собрались у мэрии, чтобы призвать местную власть прекратить застройку склонов.

ЖК «Costa fontana» на 13-й ст. Б. Фонтана. Фонтанская дорога, 77а

Жилой комплекс, с которым одесситы связывают парковочный коллапс на 13-й станции в летнее время года. Убедиться в этом можно было лично каждому, кто посещал эту набережную. Паркомест возле пляжа и так не хватало до строительства ЖК. А теперь забиты не только парковки, но и обочины дороги. Причем на столько, что остается лишь одна полоса и две машины там никак разминуться не могут.

«Жемчужина» на склонах Аркадии

В июне жители Аркадии начали бить тревогу в Facebook, увидев, чем зажимаются рабочие на стройплощадке, которая на южной стороне пляжа. По информации на табличке, там возводят подпорную стену. Однако срезание склона тяжелой техникой напугало местных. Вскоре, после укрепления склона там вырастет многоэтажный комплекс от ООО «Жемчужина».

Стройка возле Дельфинария «Немо»

Наверное, одна из самых скандальных строек у побережья Одессы. Она получила «зеленый свет» из-за того, что застройщик позиционирует здание как «центр дельфинотерапии». Активисты уверены, что это будет очередной отель. Несмотря на запрет Водного Кодекса, здание находится, приблизительно, в 15 метрах от моря. Эту стройку неоднократно пикетировали и разрушали её забор. В январе этого года на стройплощадке погиб рабочий — его придавило подъемным краном. Хотя государственные инстанции запретили стройку, она все ещё продолжается.

Отель на Ланжероновском спуске, 1

В этом месяце новая стройка развернулась на склоне Одессы. Как обычно, табличка информирует об укреплении склона от Ланжероновского спуска, 2 до Польского спуска, 8. Однако на сайте государственных закупок есть информация, что по адресу Ланжероновский спуск, 1 будут строить гостиничный комплекс апартаментного типа с устройством паркинга.