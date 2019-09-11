Одещина стала лідером України з прийняття в експлуатацію нового житла

За шість місяців 2019 року в Україні введено в експлуатацію 53 тисячі 258 квартир.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За цей же період в міській місцевості здано 35 тисяч 350 квартир, в сільській – 17 тисяч 908.

Найбільше житла введено в експлуатацію в Одеській області – 7 тисяч 468 квартир, у Київській – 7 тисяч 353 квартири, Львівській – 6 тисяч 725 квартир, в місті Києві – 6 тисяч 430 квартир.

Найменше – 81 квартиру – здали в Луганській області, а також на Донеччині – 206 квартир, в Миколаївській і Запорізькій областях – 282 і 319 квартир.

Загальна площа введених в експлуатацію квартир становить 4 млн 909 тисяч 509 квадратних метрів, а середній розмір однієї квартири – 92,2 квадратних метра.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Фото: vn.com.ua