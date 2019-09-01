На 14-й ст. Фонтана планируют возвести новую 9-этажку, одесситы протестуют

Выделенную под застройку территорию на 14-й станции Большого Фонтана обнесли забором, перекрыв одну из тропинок к морю. Возмущенные стройкой местные жители и активисты попытались получить ответы на интересующие вопросы у представителя фирмы застройщика «Интеграл-Буд».

Об этом сообщил корреспондент «Одесской жизни», побывав на акции протеста против застройки. Одесские активисты совместно с жителями домов, расположенных выше строительной площадки, пытались доказать необоснованность обнесения забором территории, незаконность стройки и угрозу обвала склона. Высказывались они руководителю группы управления проектами Роману Лёшенко, который прибыл на встречу.

С собой Лёшенко взял папку с проектной документацией, разрешениями и прочими необходимыми документами для обоснования законности действий «Интеграла»:

«В соответствии с полученной разрешительной документацией, мы планируем построить подпорную стену, которая будет состоять более из двухсот свай длиной 32 метра, затем дорогу. А после этого мы планируем реализовать наше право, утвержденное градостроительной инициативой, – это строительство комплекса, который планируем построить на земельном участке, купленном нами на аукционе в 2005 году», – рассказал он. И добавил, что местные жители протестуют, потому что думают, что строение будет перекрывать им вид на море, а соответственно цена на их дома резко снизится.

Активисты в свою очередь уверены, что запланированные работы по строительству 9-этажного комплекса будут незаконными: «Здесь была роща, красивая и излюбленная одесситами. Потом мы узнали, что существует государственный акт на землю, и с этим актом собственник земли ничего не мог делать, потому что есть документы, которые ограничивают здесь строительство. Всё-таки это рекреационная зона и парковая зона. Поэтому обладая участком земли в парке, можно ухаживать за растениями и заниматься прочим парковым искусством. Но застройщик пошел дальше, и сильно в этом ему помогла мэрия», – выразил своё мнение активист-эколог Владислав Балинский.

Местные жители намерены отменить стройку юридическим путем и писать петиции.