Одесситы организовали подпольное производство средства для стирки (фото, видео)

В Одессе киберполиция разоблачила двоих компаньонов, которые через интернет-магазин продавали фальсификат: средство для стирки и алкоголь. Торговали они своим товаром по видом продукции известных брендов. Отправляли заказы по почте.

У одесситов было два склада, на которых хранили контрафакт. Кроме того, они организовали производства жидкости для стирки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

У дельцов изъяли 3 тонны стирального порошка, 1000 литров жидкости для стирки и более 400 литров алкоголя.

Напомним, на курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.