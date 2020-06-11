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На курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией

На курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией

В этом году в курортных зонах Одесской области установят «тревожные кнопки» для быстрого вызова нарядов полиции.

Также «тревожные кнопки» планируют установить и на автотрассе «Одесса — Киев». Об этом на заседании профильной комиссии в облсовете сообщил замначальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин, пишет УСИ.

«В прошлом году был просто завал – каждый день мы искали минимум десять детей. А если будут такие устройства, то можно нажать кнопку, рассказал информацию – и мы сразу же отреагируем. Параллельно уже можем перекрывать движение, проверять, намного оперативнее действовать», – сказал замначальника полицейского главка.

«Тревожные кнопки» в первую очередь планируют установить в Затоке, Грибовке, Санжейке, Лиманском и Татарбунарском районах. Предполагается, что всего в области будет 45 таких систем оповещения. Цена — 22 — 25 тыс. гривен за одну. Профильная комиссия облсовета уже поддержала просьбу полиции выделить эти средства из областного бюджета.

С аналогичным запросом полиция обратится и в горсовет Одессы.

«Одесская жизнь» писала, что обустройство города такими кнопками, а также станциями сигнализации обойдется примерно в 3,2 миллиона гривен. Планировалось, что на Трассе здоровья установят три станции; в парке Шевченко – две станции и два бокса с кнопками, в парке Победы – одну станцию и два бокса. Также по одной станции установят в Стамбульском и Греческом парках, на Дерибасовской улице, Соборной и Екатерининской площадях.

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