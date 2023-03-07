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Одесситы могут услышать взрыв – что это значит?

Одесситы могут услышать взрыв – что это значит?

Сегодня, во вторник, 7 марта 2023 года, в Одесской области пиротехники уничтожат два боеприпаса времен Второй мировой войны. Их нашли накануне в Одессе и в Березовском районе.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, артиллерийский снаряд калибра 76 мм нашли в селе Викторовка Березовского района области, а артснаряд калибра 45 мм – в Малиновском районе Одессы на улице Химической, 1.

Оба боеприпаса планируется уничтожить сегодня под контролем специалистов ГСЧС.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что правоохранители задержали мужчину, который возил из Николаевской области боеприпасы на продажу.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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