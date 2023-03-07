Одесситы могут услышать взрыв – что это значит?

В Одессе спасатели спасли работника СТО В субботу 25 февраля в Одессе загорелась станция технического обслуживания. Из горящего помещения удалось спасли сотрудника. ПОДРОБНЕЕ

На улице Жуковского в Одессе горел хостел (фото и видео) Пожар, который мог обернуться большим числом жертв, произошел в самом центре Одессы на улице Жуковского. К счастью, обошлось совсем без пострадавших. Но пришлось эвакуировать десятки человек и даже кота. ПОДРОБНЕЕ